Маттеус высказался о новой работе Клоппа

Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал назначение экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в компанию «Ред Булл».
«Клопп – это настоящая глыба. В «Ред Булл» мыслят глобально. Клопп подходит им. У него будет серьезная поддержка. Посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, что через несколько лет мы увидим его возвращение на тренерский мостик», - передает слова Маттеуса Sky Sport.
Ранее объявили, что Клопп будет руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл».
Немецкий специалист покинул пост главного тренера «Ливерпуля» по завершении сезона-2023/2024. До этого он работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».
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