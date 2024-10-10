Маттеус высказался о новой работе Клоппа

«Клопп – это настоящая глыба. В «Ред Булл» мыслят глобально. Клопп подходит им. У него будет серьезная поддержка. Посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, что через несколько лет мы увидим его возвращение на тренерский мостик», - передает слова Маттеуса Sky Sport.