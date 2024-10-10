В «Баварии» полностью уверены в Компани, несмотря на серию из трёх матчей без побед

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани пользуется полной поддержкой игроков и руководства клуба.

Мюнхенцы очень ярко проявили себя на старте кампании, сумев выиграть шесть матчей кряду, однако затем сыграли вничью с «Байером» (1:1), уступили «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов и упустили победу над «Айнтрахтом» (3:3). По информации Kicker, результаты последних матчей не смутили никого в клубе – Компани продолжают полностью поддерживать. Это касается и руководства, и игроков. Всем приходится по душе манера игры команды при бельгийце.

Венсан Компани возглавил «Баварию» в межсезонье, заменив Томаса Тухеля.