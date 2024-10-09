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«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»

09 Октября 2024 • 23:55 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
19.10 16:30

«Баварии» будет непросто подписать центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

Мюнхенский клуб долгое время считался главным претендентом на 28-летнего игрока. В прошедшее трансферное окно у «Баварии» была устная договорённость с центрбеком, но согласовать сделку с «Байером» так и не удалось.

По обновлённым данным Sport Bild, «Бавария» больше не лидирует в борьбе за Та. Мадридский «Реал» заинтересован в приглашении футболиста и уже провёл переговоры с его окружением, «Барселона» также следит за ситуацией. Немец оценит имеющиеся варианты и примет решение в начале нового года.

Контракт Джонатана Та с «Байером» истекает по окончании сезона – новому клубу он достанется в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
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