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Тренер сборной Англии рассказал о состоянии травмированного Кейна

09 Октября 2024 • 23:35 Комментировать
Англия
...
Греция
1 1.30 X 5.50 2 12.00
Через 21 ч. 13 мин.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли поделился информацией о состоянии Гарри Кейна.

По словам наставника, форвард «Баварии» ещё не залечил травму, полученную в недавнем матче за мюнхенцев.

«Гарри по-прежнему травмирован, у него ушиб. Мы не будем рисковать. Я не исключаю, что он сыграет в завтрашнем матче [против сборной Греции], но в стартовом составе его точно не будет. Надеюсь, он будет в форме к воскресной игре [со сборной Финляндии], время покажет. Нам не стоит торопиться», – передаёт Bayern & Germany комментарии Карсли.

Встреча сборных Англии и Греции стартует в 21:45 по московскому времени.

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Бавария Сборная Англии Гарри Кейн Ли Карсли ещё теги

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