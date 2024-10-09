Тренер сборной Англии рассказал о состоянии травмированного Кейна

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли поделился информацией о состоянии Гарри Кейна.

По словам наставника, форвард «Баварии» ещё не залечил травму, полученную в недавнем матче за мюнхенцев.

«Гарри по-прежнему травмирован, у него ушиб. Мы не будем рисковать. Я не исключаю, что он сыграет в завтрашнем матче [против сборной Греции], но в стартовом составе его точно не будет. Надеюсь, он будет в форме к воскресной игре [со сборной Финляндии], время покажет. Нам не стоит торопиться», – передаёт Bayern & Germany комментарии Карсли.

Встреча сборных Англии и Греции стартует в 21:45 по московскому времени.