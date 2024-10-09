Пальинья: «В Португалии есть одна поговорка, которая является моим девизом»

Полузащитник сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья привёл в пример одну из португальских поговорок, которая является для него девизом. Дело в том, что хавбек довольно мало играет в «Баварии» с момента перехода в немецкий топ-клуб из «Фулхэма».

«В Португалии есть поговорка на этот счет, которая является для меня девизом. Дело не в том, как все начинается, а в том, как все заканчивается. Я просто концентрируюсь на своей работе, на тренировках. Я готов», - сказал Пальинья Sport Bild.

Напомним, что Пальинья был долгое время целью бывшего главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Ныне клуб возглавляет Венсан Компани, тренерские способности которого недавно оценил Пальинья.