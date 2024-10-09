Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продлить трудовой договор с леверкузенским клубом.

Как утверждает Kicker, «Байер» хочет продлить контракт с 21-летним футболистом до 2028 года, чтобы сохранить немца и в следующем сезоне. Сообщается, что сам Вирц не против остаться в «Байере», ведь он не гонится за трансфером в мировые гранды. По данным источника, отец и агент Вирца также не считает скорейший переход игрока в топ-клуб приоритетом.

Источник подчеркнул, что стороны находятся в регулярном контакте, при этом переговоры с другими клубами не ведутся.

Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.