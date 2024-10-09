Павлович: Горжусь, что выиграл конкуренцию у Пальиньи

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович высказался о конкуренции с Жоау Пальиньей.

20-летний хавбек признался, что гордится сохранением места в стартовом составе, несмотря на покупку Пальиньи.

— Конечно, я горжусь этим, потому что Пальинья — отличный игрок и хороший товарищ. Я просто счастлив, что могу играть и показывать свои способности, — приводит слова Павловича Bild.

В текущем сезоне Павлович появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Ранее Павлович стал самым подорожавшим футболистом чемпионата Германии.