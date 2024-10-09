Самые дорогие игроки Бундеслиги: Кейн – третий, Олисе ворвался в топ-5

На страницах авторитетного портала Transfermarkt обновились ценники некоторых игроков, выступающих в чемпионате Германии. Если посмотреть на список самых дорогих футболистов, то в топ-4 никаких изменений не произошло.

Первое место по-прежнему делят Джамал Мусиала и Флориан Вирц с ценниками в 130 миллионов евро. Тройку замыкает Гарри Кейн, которого оценивают в 100 миллионов евро. На четвёртой позиции остаётся Хави Симонс с ценой в 80 миллионов евро. Ценники этих четверых игроков не изменились.

Отметим, что в топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги ворвался Майкл Олисе – игрок «Баварии» подорожал на 10 миллионов и теперь оценивается в 65 миллионов евро.