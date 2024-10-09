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Чемпионат Германии. Бундеслига

Самые дорогие игроки Бундеслиги: Кейн – третий, Олисе ворвался в топ-5

09 Октября 2024 • 16:22 Комментировать

На страницах авторитетного портала Transfermarkt обновились ценники некоторых игроков, выступающих в чемпионате Германии. Если посмотреть на список самых дорогих футболистов, то в топ-4 никаких изменений не произошло.

Первое место по-прежнему делят Джамал Мусиала и Флориан Вирц с ценниками в 130 миллионов евро. Тройку замыкает Гарри Кейн, которого оценивают в 100 миллионов евро. На четвёртой позиции остаётся Хави Симонс с ценой в 80 миллионов евро. Ценники этих четверых игроков не изменились.

Отметим, что в топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги ворвался Майкл Олисе – игрок «Баварии» подорожал на 10 миллионов и теперь оценивается в 65 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Гарри Кейн РБ Лейпциг Хави Симонс Флориан Вирц Джамал Мусиала Майкл Олисе Байер ещё теги
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