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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три игрока «Баварии» возглавили рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги

09 Октября 2024 • 16:10 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил ценники игроков чемпионата Германии.

Рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги возглавили сразу два игрока «Баварии»: Лерой Сане и Кингсли Команд, которые потеряли по десять миллионов евро. Тройку замкнул ещё один игрок «Баварии» — Леон Горецка.

Полностью топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

  • Сане («Бавария») – 10 млн евро — 60 млн евро;
  • Коман («Бавария») – 10 млн евро — 40 млн евро;
  • Горецка («Бавария») – 8 млн евро — 22 млн евро;
  • Фюрих («Штутгарт») – 6 млн евро — 22 млн евро;
  • Рейна («Боруссия» Дортмунд») – 6 млн евро — 12 млн евро;
  • Пальинья («Бавария») – 5 млн евро — 50 млн евро;
  • Гарсия («Байер») – 5 млн евро — 20 млн евро;
  • Элмас («РБ Лейпциг») – 5 млн евро — 15 млн евро;
  • Винд («Вольфсбург») – 5 млн евро — 15 млн евро;
  • Дина Эбимбе («Айнтрахт») – 3 млн евро — 9 млн евро;

20-летний Павлович — самый подорожавший игрок Бундеслиги 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Кингсли Коман Лерой Сане Жоау Пальинья ещё теги

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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