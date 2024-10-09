Три игрока «Баварии» возглавили рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил ценники игроков чемпионата Германии.
Рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги возглавили сразу два игрока «Баварии»: Лерой Сане и Кингсли Команд, которые потеряли по десять миллионов евро. Тройку замкнул ещё один игрок «Баварии» — Леон Горецка.
Полностью топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
- Сане («Бавария») – 10 млн евро — 60 млн евро;
- Коман («Бавария») – 10 млн евро — 40 млн евро;
- Горецка («Бавария») – 8 млн евро — 22 млн евро;
- Фюрих («Штутгарт») – 6 млн евро — 22 млн евро;
- Рейна («Боруссия» Дортмунд») – 6 млн евро — 12 млн евро;
- Пальинья («Бавария») – 5 млн евро — 50 млн евро;
- Гарсия («Байер») – 5 млн евро — 20 млн евро;
- Элмас («РБ Лейпциг») – 5 млн евро — 15 млн евро;
- Винд («Вольфсбург») – 5 млн евро — 15 млн евро;
- Дина Эбимбе («Айнтрахт») – 3 млн евро — 9 млн евро;
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