Три игрока «Баварии» возглавили рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил ценники игроков чемпионата Германии.

Рейтинг самых подешевевших игроков Бундеслиги возглавили сразу два игрока «Баварии»: Лерой Сане и Кингсли Команд, которые потеряли по десять миллионов евро. Тройку замкнул ещё один игрок «Баварии» — Леон Горецка.

Полностью топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

Сане («Бавария») – 10 млн евро — 60 млн евро;

Коман («Бавария») – 10 млн евро — 40 млн евро;

Горецка («Бавария») – 8 млн евро — 22 млн евро;

Фюрих («Штутгарт») – 6 млн евро — 22 млн евро;

Рейна («Боруссия» Дортмунд») – 6 млн евро — 12 млн евро;

Пальинья («Бавария») – 5 млн евро — 50 млн евро;

Гарсия («Байер») – 5 млн евро — 20 млн евро;

Элмас («РБ Лейпциг») – 5 млн евро — 15 млн евро;

Винд («Вольфсбург») – 5 млн евро — 15 млн евро;

Дина Эбимбе («Айнтрахт») – 3 млн евро — 9 млн евро;

20-летний Павлович — самый подорожавший игрок Бундеслиги