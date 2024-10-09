20-летний Павлович — самый подорожавший игрок Бундеслиги

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков чемпионата Германии.
Самым подорожавшим футболистом стал 20-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович, который вырос в цене на 20 миллионов евро. Теперь стоимость хавбека составляет 50 млн.
Полностью топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
- Павлович («Бавария») + 20 млн евро — 50 млн евро;
- Мармуш («Айнтрахт») + 18 млн евро — 40 млн евро;
- Мийо («Штутгарт») + 12 млн евро — 42 млн евро;
- Олисе («Бавария») + 10 млн евро — 65 млн евро;
- Экитике («Айнтрахт») + 10 млн евро — 30 млн евро;
- Белосьян («Байер») + 10 млн евро — 20 млн евро;
- Штиллер («Штутгарт») + 8 млн евро — 28 млн евро;
- Гиттенс («Боруссия» Дортмунд) + 7 млн евро — 35 млн евро;
- Адейеми («Боруссия» Дортмунд) + 7 млн евро — 35 млн евро;
- Нуса («РБ Лейпциг») + 7 млн евро — 22 млн евро;
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