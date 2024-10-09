20-летний Павлович — самый подорожавший игрок Бундеслиги

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков чемпионата Германии.

Самым подорожавшим футболистом стал 20-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович, который вырос в цене на 20 миллионов евро. Теперь стоимость хавбека составляет 50 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги выглядит следующим образом: