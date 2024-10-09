Директор «Боруссии» высказался насчёт новой работы Клоппа

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке дал комментарий по поводу решения Юргена Клоппа перейти на работу в систему футбольного «Ред Булл». Экс-тренер «Ливерпуля», как известно, в «Ред Булл» стал руководителем футбольных операций.

«Для меня это не стало неожиданности, поскольку я лично говорил об этом с Клоппом. Я желаю Юргену удачи на новой работе, как и всегда», - слова Вацке приводит журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул должность главного тренера «Ливерпуля». Специалист говорил о желании взять паузу в тренерской карьере.