Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «Боруссии» высказался насчёт новой работы Клоппа

09 Октября 2024 • 14:55 Комментировать

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке дал комментарий по поводу решения Юргена Клоппа перейти на работу в систему футбольного «Ред Булл». Экс-тренер «Ливерпуля», как известно, в «Ред Булл» стал руководителем футбольных операций.

«Для меня это не стало неожиданности, поскольку я лично говорил об этом с Клоппом. Я желаю Юргену удачи на новой работе, как и всегда», - слова Вацке приводит журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул должность главного тренера «Ливерпуля». Специалист говорил о желании взять паузу в тренерской карьере.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Ханс-Йоахим Вацке ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес» Три футболиста «Динамо», из-за которых «бело-голубые» проиграли ЦСКА братское дерби
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Касаткина обыграла американку Перу и пробилась в 1/8 финала турнира в Ухане Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
14:55 · Германия. Бундеслига
Директор «Боруссии» высказался насчёт новой работы Клоппа
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сане может вернуться в АПЛ – назван клуб слухи
07:14 · Германия. Бундеслига
Пальинья оценил тренерские способности Компани
06:30 · Германия. Бундеслига
Сарагоса: «Не жалею о переходе в «Баварию»
05:32 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг не собирается завершать карьеру – он решил, где хочет играть
04:29 · Германия. Бундеслига
Киммих заявил, что рад большому количеству матчей
01:23 · Германия. Бундеслига
Пальинья ответил на вопрос о редких появлениях в основе «Баварии»
00:45 · Германия. Бундеслига
Компани ввёл новые наказания для опаздывающих в «Баварии»
08 Октября
22:59 · Германия. Бундеслига
Компани ответил, не боится ли измотать игроков «Баварии» интенсивным футболом
22:28 · Германия. Бундеслига
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
21:24 · Германия. Бундеслига
Игрокам «Баварии» Компани нравится больше, чем Тухель слухи
17:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить звезду за 120 млн евро слухи
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может вернуться за Шешко летом 1
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может потерять Лероя Сане
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07 Октября
23:55 · Германия. Бундеслига
Раскрыта зарплата Мусиалы по будущему контракту с «Баварией» слухи
17:09 · Германия. 2-я бундеслига
Рауля и Торреса не будет, в «Шальке» назвали нового главного тренера официально
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
14:25 · Россия. Премьер-лига
Лунёв следит за выступлениями бывшего клуба
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:27 · Германия. Бундеслига
Эберль высказался о ничье «Баварии» с «Айнтрахтом»
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
11:15 · Германия. Бундеслига
«Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает Тухеля в качестве нового тренера
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
Все новости