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Пальинья оценил тренерские способности Компани

09 Октября 2024 • 07:14 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья поделился мнением о работе главного тренера Венсана Компани.

Как и португальский футболист, наставник пополнил ряды мюнхенского клуба минувшим летом. 29-летний опорник получает мало игровой практики, но, как признался сам, не переживает по этому поводу.

«Как складываются взаимоотношения с Компани? Венсан – тренер нового поколения. У него хорошие отношения с каждым из нас. Это важно для командного духа, никто не обделён вниманием. Тренер всегда готов всех выслушать, всегда близок с игроками. Это помогает быстрее осваивать его идеи. Я очень доволен Винни», – рассказал в интервью Sport Bild Пальинья, купленный у «Фулхэма» за 51 млн евро.

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Фулхэм Бавария Венсан Компани Жоау Пальинья ещё теги

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