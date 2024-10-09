Пальинья оценил тренерские способности Компани

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья поделился мнением о работе главного тренера Венсана Компани.

Как и португальский футболист, наставник пополнил ряды мюнхенского клуба минувшим летом. 29-летний опорник получает мало игровой практики, но, как признался сам, не переживает по этому поводу.

«Как складываются взаимоотношения с Компани? Венсан – тренер нового поколения. У него хорошие отношения с каждым из нас. Это важно для командного духа, никто не обделён вниманием. Тренер всегда готов всех выслушать, всегда близок с игроками. Это помогает быстрее осваивать его идеи. Я очень доволен Винни», – рассказал в интервью Sport Bild Пальинья, купленный у «Фулхэма» за 51 млн евро.