Сарагоса: «Не жалею о переходе в «Баварию»

Вингер «Баварии» Брайан Сарагоса, выступающий на правах аренды за «Осасуну», не сожалеет о своём выборе.

Мюнхенский гранд подписал испанца в январе прошлого года, впечатлившись его успехами в «Гранаде», однако игроку так и не удалось пробиться в основной состав топ-клуба Бундеслиги. В августе 23-летний футболист вернулся на родину – «Осасуна» арендовала его до конца сезона.

«Я нисколько не жалею о переходе в «Баварию». Два года назад я выступал во втором испанском дивизионе, а затем оказался в таком клубе. Это что-то невероятное. Все хотят играть в «Баварии», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Сарагосы, отметившегося одним голом и тремя ассистами в девяти поединках за «Осасуну» в текущей кампании.