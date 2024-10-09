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Чупо-Мотинг не собирается завершать карьеру – он решил, где хочет играть

09 Октября 2024 • 05:32 Комментировать

Бывший нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг по-прежнему надеется найти себе новый клуб.

35-летний игрок стал свободным агентом после ухода из мюнхенского гранда по окончании прошлого сезона. В июле интерес к камерунцу проявлял «Майнц», но договориться стороны так и не смогли. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, форвард не собирается завершать карьеру, несмотря на отсутствие привлекательных предложений. Недавно Чупо-Мотинг отказался от возможности переезда в Бразилию и ОАЭ, так как надеется продолжить выступления в Европе.

Эрик Чупо-Мотинг представлял цвета «Баварии» с 2020 года. Ранее он на протяжении двух лет выступал за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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