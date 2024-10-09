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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих заявил, что рад большому количеству матчей

09 Октября 2024 • 04:29 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Германия
1 10.50 X 6.10 2 1.30
11.10 21:45

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признался, что напряжённый график матчей его не пугает.

Многие футболисты высказываются за снижение матчевых нагрузок, однако у 29-летнего капитана бундестим немного иное мнение на этот счёт.

«Возможно, я выскажу непопулярное мнение, но мне нравится постоянно играть, я люблю проводить так много игр. С нетерпением жду матчей Лиги наций. В футболе всегда были травмы. Составы команд расширяются, также теперь позволено делать по пять замен.

Я предпочитаю «английскую» неделю обычному расписанию, всегда веселее быть на поле. Не знаю, будет ли меньше травм с меньшим количеством игр, ведь многие серьёзные травмы – следствия несчастного случая. Хотя мышечные повреждения, конечно, связаны с нагрузками», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Киммиха.

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Бавария Сборная Германии Йозуа Киммих ещё теги

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