Киммих заявил, что рад большому количеству матчей

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признался, что напряжённый график матчей его не пугает.

Многие футболисты высказываются за снижение матчевых нагрузок, однако у 29-летнего капитана бундестим немного иное мнение на этот счёт.

«Возможно, я выскажу непопулярное мнение, но мне нравится постоянно играть, я люблю проводить так много игр. С нетерпением жду матчей Лиги наций. В футболе всегда были травмы. Составы команд расширяются, также теперь позволено делать по пять замен.

Я предпочитаю «английскую» неделю обычному расписанию, всегда веселее быть на поле. Не знаю, будет ли меньше травм с меньшим количеством игр, ведь многие серьёзные травмы – следствия несчастного случая. Хотя мышечные повреждения, конечно, связаны с нагрузками», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Киммиха.