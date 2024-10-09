Пальинья ответил на вопрос о редких появлениях в основе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья пока не может пробиться в стартовый состав команды.

29-летний игрок перебрался в мюнхенский топ-клуб из «Фулхэма» в июле, но не смог сходу стать значимой фигурой в команде Венсана Компани. Португалец вышел в основе всего один раз – у него 154 игровые минуты во всех турнирах.

«Я знаю, что моё время в «Баварии» ещё придёт. Я усердно работаю, борюсь за свой шанс. Честно говоря, меня не интересуют разговоры о моём терпении. Для меня не имеет значения, что об этом говорят. Я в большом клубе, верю в себя. Мы только в начале пути. 90 минут, 45 или всего 5 – я готов, сколько бы времени на поле мне ни отводилось», – сказал в интервью Sport Bild Пальинья.