Компани ввёл новые наказания для опаздывающих в «Баварии»

Рулевой «Баварии» Венсан Компани ввёл свои правила после прихода в клуб.

Бельгиец занял должность в межсезонье, заменив Томаса Тухеля. По информации Sport Bild, для поддержания дисциплины в команде специалист изменил систему наказаний за опоздания: при Компани опаздывающие на тренировку футболисты не платят денежные штрафы, а остаются на тренировочной площадке как минимум на три часа дольше – до тех пор, пока не уйдёт сам наставник. Опоздавшие на видеосессию попросту не допускаются – команда изучает теорию без них.

После шести туров Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками, опережая «РБ Лейпциг» за счёт лучшей разницы голов.