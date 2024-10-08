Компани ответил, не боится ли измотать игроков «Баварии» интенсивным футболом

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о стиле игры своей команды.

Бельгийский специалист сделал ставку на интенсивный футбол с агрессивным прессингом, что, как принято считать, может изнурить игроков на дистанции всего сезона.

Несмотря на опасения, наставник не намерен отказываться от своего подхода: «Такова моя натура. Нужно быть готовыми ментально, но мы не первая команда, планирующая играть таким образом на протяжении всего сезона. Мы можем ожидать этого от себя», – приводит Sport Bild ответ Компани.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 14 набранными очками после шести туров, столько же баллов на счету «РБ Лейпцига».