«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера

Мадридский «Реал» рассматривал возможность приобретения правого защитника «Байера» Жереми Фримпонга.

Кандидатура нидерландца упоминалась внутри клуба, когда речь шла об усилении правого края обороны, однако в итоге руководство приняло решение не подписывать 23-летнюю звезду «фармацевтов» и вообще отказаться от укрепления позиции, докладывает Sport Bild. Сам же игрок был бы рад перейти в «Реал» – для него это приоритетный вариант продолжения карьеры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жереми Фримпонга в 50 млн евро.

Стоит отметить, что недавно «Реал» надолго потерял правого защитника Даниэля Карвахаля – он выбыл с разрывом крестообразной связки до конца сезона.