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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрокам «Баварии» Компани нравится больше, чем Тухель слухи

08 Октября 2024 • 21:24 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Футболисты мюнхенской «Баварии» симпатизируют новому главному тренеру команды Венсану Компани.

Как сообщает Sport Bild, игрокам «Баварии» нравится стиль Компани. Они предпочитают играть в агрессивный футбол, а не использовать выжидательную тактику, как было при Томасе Тухеле, отмечает источник.

Напомним, Тухель возглавлял немецкий гранд с марта 2023 по июнь 2024 года. Под его руководством «Бавария» впервые за 12 лет не смогла стать чемпионом Германии.

В текущем сезоне «Бавария» возглавляет Бундеслигу после шести туров. На счету подопечных Компани 14 зачетных баллов и пока ни одного поражения.

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