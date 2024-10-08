Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сделала заявление по травме Кейна

08 Октября 2024 • 08:05 Комментировать

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» высказалась о повреждении главного голеадора команды Гарри Кейна. Футболист получил повреждение в поединке Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (3:3).

«Медицинское обследование показало, что у игрока нет серьезного повреждения. Он будет с списке футболистов сборной Англии на ближайшие поединки», - говорится в публикации клубной пресс-службы.

В текущем сезоне чемпионата Германии 31-летний нападающий провел шесть поединков. Кейн записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Октября
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может потерять Лероя Сане
08:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по травме Кейна
07 Октября
23:55 · Германия. Бундеслига
Раскрыта зарплата Мусиалы по будущему контракту с «Баварией» слухи
17:09 · Германия. 2-я бундеслига
Рауля и Торреса не будет, в «Шальке» назвали нового главного тренера официально
16:52 · Германия. Бундеслига
Кейн отправился в сборную Англии после травмы
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хаверц не сыграет за сборную в октябре
14:25 · Россия. Премьер-лига
Лунёв следит за выступлениями бывшего клуба
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:27 · Германия. Бундеслига
Эберль высказался о ничье «Баварии» с «Айнтрахтом»
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
11:15 · Германия. Бундеслига
«Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает Тухеля в качестве нового тренера
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
07:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» начал переговоры с преемником Карвахаля
03:17 · Германия. Бундеслига
Компани прокомментировал травму Кейна
02:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о ничьей с «Айнтрахтом»: «При такой игре «Бавария» выиграла бы в 13 из 15 случаев»
02:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить 50 млн евро за звезду «Боруссии» слухи
02:08 · Германия. Бундеслига
Дэвис ответил на вопрос о будущем в «Баварии»
00:30 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
00:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» определились с планами по Сане, на которого претендует «Барселона»
06 Октября
22:37 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Хоффенхаймом» на 10-й добавленной минуте
21:47 · Германия. Бундеслига
Компани – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» сыграла отлично»
21:13 · Германия. Бундеслига
Гнабри – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» контролировала игру»
20:32 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» пропустил три мяча от «Баварии», но ушёл от поражения
18:36 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» вырвался в лидеры, забив один мяч «Хайденхайму»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:3
Все новости