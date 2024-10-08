«Бавария» сделала заявление по травме Кейна

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» высказалась о повреждении главного голеадора команды Гарри Кейна. Футболист получил повреждение в поединке Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (3:3).

«Медицинское обследование показало, что у игрока нет серьезного повреждения. Он будет с списке футболистов сборной Англии на ближайшие поединки», - говорится в публикации клубной пресс-службы.

В текущем сезоне чемпионата Германии 31-летний нападающий провел шесть поединков. Кейн записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.