Стало известно, сколько будет зарабатывать атакующий полузащитник Джамал Мусиала, если продлит контракт с «Баварией».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры о новом контракте между «Баварией» и Мусиалой проходят в позитивном ключе. По данным источника, зарплата игрока по новому договору составит 25 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В настоящее время Мусиала зарабатывает около 8-9 миллионов евро.

Сообщается, что контракт немецкого хавбека с «Баварией» будет рассчитан до 2029 или до 2030 года. Источник подчеркнул, что никаких переговоров с «Реалом» и «Манчестер Сити» не ведется.