Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц может перебраться в «Баварию».

Как утверждает Sky Sport News, «Бавария» приложит все усилия для покупки хавбека «Байера» Вирца или полузащитника Хави Симонса из «ПСЖ». Отмечается, что в приоритете трансфер игрока сборной Германии.

По данным источника, Вирц с большой долей вероятности покинет «Байер» летом 2025 года, и «Бавария» уже провела переговоры с 21-летним полузащитником. Сообщается, что сам Вирц хочет проверить свои силы в «Баварии», а уже после отправиться за границу.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Вирца составляет 130 миллионов евро.