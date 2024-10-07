Кейн отправился в сборную Англии после травмы

Нападающий Гарри Кейн получил повреждение в воскресном матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (ничья 3:3). Тем не менее, звёздный форвард отправился в расположение национальной сборной Англии.

«Гарри Кейн, которого пришлось заменить из-за травмы, вылетел из Франкфурта в расположение сборной Англии и был осмотрен врачами Футбольной ассоциации Англии. Более точный диагноз пока не поставлен», - говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

Добавим, что в октябре сборная Англии проведёт два матча Лиги наций – против Греции (10 октября, дома) и Финляндии (13 октября, на выезде).