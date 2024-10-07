Упамекано не поможет сборной Франции

Защитник Дайо Упамекано не отправится в расположение сборной Франции на октябрьский сбор. Об этом рассказывает немецкий Sky.

По данным источника, Упамекано получил небольшой надрыв мышечного волокна. При этом француз должен быть готов выступить за «Баварию» в матче чемпионата Германии против «Штутгарта» 19 октября.

В октябре сборная Франции проведёт два матча в рамках Лиги наций. Команда Дидье Дешама сыграет против Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).

Отметим, что в двух прошедших матчах нового сезона Лиги наций сборная Франции набрала три очка.