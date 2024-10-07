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Эберль высказался о ничье «Баварии» с «Айнтрахтом»

07 Октября 2024 • 13:27 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о ничье своей команды с франкфуртским «Айнтрахтом». Напомним, команда Венсана Компани упустила победу на последних минутах, поединок завершился со счётом 3:3.

«Единственное, что вызвало вопросы у людей – это результат. То, как мы играем, насколько мы доминируем – это замечательно. Нас должно раздражать лишь то, что мы не вознаградили себя позитивным результатом», – цитирует Эберля Bayern & Germany.

«Бавария» ушла на октябрьскую международную паузу в качестве лидера немецкой Бундеслиги с 14 очками в активе. Столько же пунктов в 6 турах набрал «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Макс Эберль

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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