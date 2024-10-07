Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы

07 Октября 2024 • 13:21 Комментировать
Айнтрахт Фр
3:3
Бавария

Защитник «Айнтрахта» Робин Кох не сыграет за сборную Германии в октябре.

У футболиста проблемы с бедром. По информации DFB, после ничейного матча с «Баварией» повреждение снова дало о себе знать, и было принято решение, что играть за сборную Робин не поедет.

В сентябре он сыграл 22 минуты против Венгрии, а против Нидерландов так и не вышел. Стоит отметить, что на домашнем Евро защитник также в итоге не играл, хотя в заявке был. Выступая за «Айнтрахт» в этом сезоне, он принял участие в восьми матчах из девяти.

В сборную вместо Коха вызван вингер «Брентфорда» Кевин Шаде, который в последний раз играл за Германию в марте 2023 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Айнтрахт Франкфурт Кевин Шаде Робин Кох ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Октября
02:35
Мюллер – о ничьей с «Айнтрахтом»: «При такой игре «Бавария» выиграла бы в 13 из 15 случаев»
02:08
Дэвис ответил на вопрос о будущем в «Баварии»
00:30
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
06 Октября
21:47
Компани – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» сыграла отлично»
21:13
Гнабри – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» контролировала игру»
20:32
«Айнтрахт» пропустил три мяча от «Баварии», но ушёл от поражения
18:00
«Айнтрахт» - «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:3
17:34
Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Айнтрахта»
02:55
Айнтрахт - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Октября
22:13
Надёжная ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Бавария чемпионата Германии — 6 октября 2024
16:21
В «Баварии» уверены, что Мусиала продлит контракт
11:20
Кроос ответил Маттеусу, который считает, что «Бавария» при Компани выглядит сильнее, чем при Гвардиоле
10:24
Сарагоса вряд ли вернётся в «Баварию»
04 Октября
23:05
Прогноз на точный счёт матча Айнтрахт — Бавария Бундеслиги — 6 октября 2024
06:59
Мюллер: «Матч с «Байером» показал, что «Бавария» вышла на правильный путь»
05:22
Лидер «Баварии» Мусиала повредил бедро
03 Октября
13:57
Нагельсманн рассказал, почему вызвал Гнабри в сборную
01 Октября
22:19
Гнабри рассказал о своей форме
13:59
Бэйли поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
11:54
«Бавария» провела позитивные переговоры с Мусиалой по новому контракту
30 Сентября
10:50
Киммих рассказал, как долго планирует играть в футбол
10:41
Киммих: «Идеи Компани очень полезны для меня»
02:55
Киммих не знает, кто может заменить тер Штегена в сборной Германии
02:20
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ
29 Сентября
23:17
Маттеус: «Сейчас «Бавария» играет ещё лучше, чем при Гвардиоле» 1
19:53
Мин Джэ: «Компани подробно объясняет игрокам, чего он хочет»
17:08
В «Баварии» рассказали, нужен ли клубу Пальинья
04:59
Нойер ответил, вернётся ли в сборную Германии после травмы тер Штегена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
13:39 · Германия. Бундеслига
Упамекано не поможет сборной Франции
13:27 · Германия. Бундеслига
Эберль высказался о ничье «Баварии» с «Айнтрахтом»
13:21 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы
11:15 · Германия. Бундеслига
«Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает Тухеля в качестве нового тренера
08:52 · Германия. Бундеслига
Сборная Англии может потерять Кейна
07:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» начал переговоры с преемником Карвахаля
03:17 · Германия. Бундеслига
Компани прокомментировал травму Кейна
02:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о ничьей с «Айнтрахтом»: «При такой игре «Бавария» выиграла бы в 13 из 15 случаев»
02:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить 50 млн евро за звезду «Боруссии» слухи
02:08 · Германия. Бундеслига
Дэвис ответил на вопрос о будущем в «Баварии»
00:30 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
00:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» определились с планами по Сане, на которого претендует «Барселона»
06 Октября
22:37 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Хоффенхаймом» на 10-й добавленной минуте
21:47 · Германия. Бундеслига
Компани – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» сыграла отлично»
21:13 · Германия. Бундеслига
Гнабри – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» контролировала игру»
20:32 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» пропустил три мяча от «Баварии», но ушёл от поражения
18:36 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» вырвался в лидеры, забив один мяч «Хайденхайму»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:3
17:34 · Германия. Бундеслига
Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Айнтрахта»
14:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Баварии»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя
03:20 · Германия. Бундеслига
«У нас не было нужного настроя»: Хаби Алонсо объяснил потерю очков «Байера»
05 Октября
21:31 · Германия. Бундеслига
«Майнц» устроил разгром конкурентам из «Санкт-Паули»
21:02 · Германия. Бундеслига
​Игрок «Униона» установил рекорд Бундеслиги, забив спустя 10 лет
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» забил три гола в гостях у «Бохума»
Все новости