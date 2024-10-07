Защитник сборной Германии пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Защитник «Айнтрахта» Робин Кох не сыграет за сборную Германии в октябре.

У футболиста проблемы с бедром. По информации DFB, после ничейного матча с «Баварией» повреждение снова дало о себе знать, и было принято решение, что играть за сборную Робин не поедет.

В сентябре он сыграл 22 минуты против Венгрии, а против Нидерландов так и не вышел. Стоит отметить, что на домашнем Евро защитник также в итоге не играл, хотя в заявке был. Выступая за «Айнтрахт» в этом сезоне, он принял участие в восьми матчах из девяти.

В сборную вместо Коха вызван вингер «Брентфорда» Кевин Шаде, который в последний раз играл за Германию в марте 2023 года.