«Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает Тухеля в качестве нового тренера

«Манчестер Юнайтед» задумывается над увольнением главного тренера Эрика тен Хага, под руководством которого команда набрала 8 очков в первых 7 турах Английской премьер-лиги.

По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, «Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает кандидатуру бывшего тренера лондонского «Челси» Томаса Тухеля, который в настоящий момент находится без работы. Летом немец покинул мюнхенскую «Баварию», во главе которой в прошлом сезоне не смог завоевать ни одного трофея.

Напомним, Тухелья ранее выигрывал во главе «Челси» Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» отправился на международную паузу, располагаясь на 14 месте в Английской премьер-лиге.