Сборная Англии может потерять Кейна

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн травмировался в недавнем поединке против франкфуртского «Айнтрахта». Игра завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Англичанин получил повреждение во второй половине встречи и был заменен на Матиса Теля. В связи с травмой Гарри рискует пропустить ближайшие матчи сборной Англии. У национальной команды запланированы поединки в Лиге наций против сборных Финляндии и Греции.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Кейн провел шесть поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и пятью голевыми передачам.