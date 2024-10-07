«Реал» начал переговоры с преемником Карвахаля

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил серьезную травму и выбыл на длительный период времени. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб рассматривает на место испанца представителя «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба. «Реал» начал предварительные переговоры по трансферу 21-летнего исполнителя.

Напомним, что Карвахаль получил разрыв крестообразных связок колена. Дани перенесет операцию и больше не сыграет в текущем сезоне.

Люкеба оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.