Компани прокомментировал травму Кейна

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал ответ на вопрос о травмах.

В матче Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (3:3), который прошёл в субботу, рулевому мюнхенцев пришлось заменить Гарри Кейна и Дайо Упамекано, получивших повреждения.

«Пока рано говорить о травме Гарри. Надеюсь, ничего серьёзного, и то же самое касается Упамекано. Эта неделя стала для нас настоящим испытанием, мы доминировали в трёх матчах с такими сильными соперниками. Теперь нам предстоит вернуть игроков к оптимальным кондициям. Надеюсь, все будут в порядке», – передаёт Bayern & Germany высказывания Компани.

19 октября «Бавария» примет на своём поле «Штутгарт».