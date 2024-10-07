Мюллер – о ничьей с «Айнтрахтом»: «При такой игре «Бавария» выиграла бы в 13 из 15 случаев»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер оценил выступление команды в ничейном матче с «Айнтрахтом» (3:3).

Коллектив Венсана Компани вёл в счёте вплоть до 94-й минуты, но всё же допустил очередную осечку.

«Думаю, мы должны были выиграть. Полагаю, при такой игре «Бавария» победила бы в 13 из 15 матчей, мы показали отличный футбол. Мы немногое позволяли сопернику, создавали моменты. Вратарь «Айнтрахта» был великолепен, Экитике и Мармуш здорово реализовали свои шансы.

Кризис? Я не против оказаться в ситуации, когда кризисом называют серию из всего лишь трёх матчей без побед», – поведал в интервью DAZN Мюллер.