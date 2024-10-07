Дэвис ответил на вопрос о будущем в «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вновь получил вопрос о своём будущем.

Контракт канадца истекает по окончании текущего сезона. На игрока давно нацелен мадридский «Реал», рассчитывающий переманить его в свои ряда в качестве свободного агента.

«Сейчас моя задача в том, чтобы оставаться здоровым и играть за свой нынешний клуб. Я не зациклен на будущем. Я просто хочу быть в форме и помогать своей команде побеждать», – приводит Bayern & Germany ответ Дэвиса, пообщавшегося с журналистами после матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3).

На счету 23-летнего футболиста одна результативная передача в восьми поединках за коллектив Венсана Компани.