Сборная Франции рискует остаться без Упамекано

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано может пропустить октябрьские матчи сборной Франции.

25-летний футболист отметился забитым мячом в воскресном матче Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (3:3), но не смог доиграть встречу до конца из-за травмы. Согласно сведениям L'Eqiupe, Упамекано испытывает проблемы с подколенным сухожилием, он уже прошёл медицинские обследования для выявления степени серьёзности повреждения. Результаты тестов покажут, отправится ли игрок в расположение сборной Франции на октябрьские поединки Лиги наций.

Французской национальной команде предстоит сыграть против сборных Израиля и Бельгии. Матчи состоятся 10 и 14 октября соответственно.