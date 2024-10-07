В «Баварии» определились с планами по Сане, на которого претендует «Барселона»

В «Баварии» намерены продолжить сотрудничество с Лероем Сане.

Текущий договор вингера с мюнхенским грандом истекает по окончании сезона. За ситуацией внимательно следят другие топ-клубы, в том числе и «Барселона», об интересе которой уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Маттео Моретто, в «Баварии» сделают всё возможное, чтобы продлить контракт Сане и удержать его в своих рядах. Стороны уже обсуждают потенциальную сделку.

В нынешней кампании Лерой Сане принял участие лишь в четырёх матчах коллектива Венсана Компани, записав себе в актив один забитый мяч. До середины сентября 28-летний футболист восстанавливался после травмы, полученной летом.