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В «Баварии» определились с планами по Сане, на которого претендует «Барселона»

07 Октября 2024 • 00:12 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

В «Баварии» намерены продолжить сотрудничество с Лероем Сане.

Текущий договор вингера с мюнхенским грандом истекает по окончании сезона. За ситуацией внимательно следят другие топ-клубы, в том числе и «Барселона», об интересе которой уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Маттео Моретто, в «Баварии» сделают всё возможное, чтобы продлить контракт Сане и удержать его в своих рядах. Стороны уже обсуждают потенциальную сделку.

В нынешней кампании Лерой Сане принял участие лишь в четырёх матчах коллектива Венсана Компани, записав себе в актив один забитый мяч. До середины сентября 28-летний футболист восстанавливался после травмы, полученной летом.

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Бавария Барселона Лерой Сане ещё теги

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БАВАРИЯ ШТУТГАРТ
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