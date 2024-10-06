«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Хоффенхаймом» на 10-й добавленной минуте

«Штутгарт» и «Хоффенхайм» провели упорный матч в шестом туре чемпионата Германии.

Гости открыли счет на 45-й минуте в быстрой атаки, точный удар нанес Валентен Жендрей. На седьмой добавленной минуте второго тайма пенальти в другие ворота за игру рукой Кевина Акпогумы. На 10-й компенсированной Эрмедин Демирович с точки не смог переиграть голкипера, но был первым на добивании - 1:1.

Швабы идут на восьмом месте, соперник - третий с конца.