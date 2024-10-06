«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Хоффенхаймом» на 10-й добавленной минуте

«Штутгарт» и «Хоффенхайм» провели упорный матч в шестом туре чемпионата Германии.
Гости открыли счет на 45-й минуте в быстрой атаки, точный удар нанес Валентен Жендрей. На седьмой добавленной минуте второго тайма пенальти в другие ворота за игру рукой Кевина Акпогумы. На 10-й компенсированной Эрмедин Демирович с точки не смог переиграть голкипера, но был первым на добивании - 1:1.
Швабы идут на восьмом месте, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|45'Жендрей Валентен (0:1)
|(1:1) Демирович Эрмедин90'
Нюбель Александр•Чейс Анрие•Руо Антони46' (Фюрих Крис (46') •Шабо Юлиан•Миттельштедт Максимилиан• 26'Каразор Атакан46' (Вагноман Жоша (46') •Штиллер Ангело•Туре Эль Билал62' (Демирович Эрмедин (62') •Мийо Энцо73' (Ридер Фабиан (73') •Левелинг Джейми73' (Вольтемаде Ник (73') •Ундав Дениз
Бауманн Оливер•Дрекслер Тим15' (Артур Чавес (15') • 71'Стах Антон•Акпогума Кевин•Жендрей Валентен•Прасс Александр•Бишоф Том 45'63' (Тохумджу Умут (63') •Гриллич Флориан• 55'Крамарич Андрей 66'73' (Табакович Харис (73') •Гложек Адам62' (Моэрстедт Макс (62') •Бюльтер Мариус73' (Журасек Давид (73')
06 октября. Стадион "МХП-Арена".
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