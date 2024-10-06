Компани – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» сыграла отлично»

Рулевой «Баварии» Венсан Компани доволен игрой команды в матче против «Айнтрахта» (3:3).

Мюнхенцы упустили победу на 94-й минуте, не сумев сдержать лучшего бомбардира чемпионата Омара Мармуша. В составе «Баварии» отличились Ким Мин Джэ, Дайо Упамекано и Майкл Олисе.

«Давайте просто сохранять спокойствие. Сегодня команда сыграла отлично, у нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего. Нужно продолжать своим путём и верить, что такие выступления в конечном итоге будут приносить нам результат. То, что показывает эта команда, я бы назвал ненормальным. Если мы продолжим в том же духе, то победы вернутся. Мы должны быть спокойны», – поведал в интервью DAZN Компани.