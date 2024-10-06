Гнабри – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Бавария» контролировала игру»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри считает, что его команда заслуживала победу в матче против «Айнтрахта» (3:3).

Франкфуртцы вырвали ничью благодаря голу Омара Мармуша на 94-й минуте. Безвыигрышная серия «Баварии» во всех турнирах теперь составляет три матча.

«У «Айнтрахта» было не так много шансов, но они реализовали своё. Мы контролировали ход игры. Обидно пропускать в самом конце. Мы должны были выиграть этот матч, и я бы не сказал, что было похоже, что на последних минутах что-то пойдёт не так. Потерянные очки разочаровывают, но мы показываем хороший футбол, что, надеюсь, окупится в долгосрочной перспективе», – сказал в послематчевом интервью DAZN Гнабри.