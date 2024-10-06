«Айнтрахт» пропустил три мяча от «Баварии», но ушёл от поражения

В матче шестого тура чемпионата Германии «Айнтрахт» показал «Баварии», почему претендует на лидерство на старте сезона.

На 15-й минуте Йозуа Киммих с углового с левого фланга навесил к дальнему краю вратарской на Томаса Мюллера, который аккуратно сбросил мяч в центр, а Ким Мин-Чжэ с близкого расстояния пробил под перекладину - 0:1. Первый же свой момент использовали хозяева - Ансгар Кнауфф из глубины отдал пас вперёд на Омара Мармуша, который по центру ворвался в штрафную «Баварии» и в борьбе с опекуном с 14 метров пробил в левый нижний угол - 1:1. Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Мармуш пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Уго Экитике, а тот с 10 метров пробил точнёхонько между ног киперу - 2:1. В ответ последовал быстрый розыгрыш углового, Серж Гнабри ворвался в штрафную и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда в створ пробил Майкл Олисе, вратарь справился с этой попыткой, но отбил мяч на Дайо Упамекано, а тот с пары метров добавил снаряд в левый угол - 2:2.

В начале второго тайма Гарри Кейн пяткой красиво сбросил мяч к радиусу штрафной на Олисе, а тот ловким движением избавился от опеки соперника, а затем с 17 метров пробил идеально в левый нижний угол - 2:3. На 90-й минуте Эрик Эбимбе выиграл борьбу в центральном круге и головой сбросил мяч вперёд на Мармуша, который на скорости умчался от защитников «Баварии» и из пределов штрафной пробил в левый угол - 3:3.

Мюнхенцы лидируют, соперник отстает на очко.