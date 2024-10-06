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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» вырвался в лидеры, забив один мяч «Хайденхайму»

06 Октября 2024 • 18:36 Комментировать
Хайденхайм
0:1
РБ Лейпциг

В шестом туре чемпионата Германии у «РБ Лейпцига» был шанс возглавить таблицу, для этого нужно было обыграть середняков из «Хайденхайма».

Первый тайм ничем не запомнился, а «быки» повели сразу после перерыва, Беньямин Шешко нанес результативный удар, но судьи усмотрел фол в той атаке. Пять минут, и Лои Опенда отправил мяч в сетку после паса от Антонио Нусы. Ян Шёппнер и Опенда во втором тайме отметились выстрелами в каркас. Также Опенда бил без помех в штрафной и не попал.

0:1, хозяева идут на восьмом месте, противник вышел в лидеры и опережает «Баварию» на очко.

Протокол игры  
Хайденхайм0:1РБ Лейпциг
  59'Опенда Лои (0:1)
Мюллер КевинБуш МарнонМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах Йонас  18'Малони Леннард 67' (Шенца Лео ( 67') Шёппнер ЯнТраоре Омар Хактаб 67' (Конте Сирлорд ( 67') Ваннер Пауль 83' (Шиммер Штефан ( 83'  85') Кауфманн Миккель 67' (Бек Адриан ( 67') Пирингер Марвин 83' (Бройниг Максимилиан ( 83')
Запасные: Зирслебен ТимКербер ЛукаАйхер ВитусТоеркауф Норман
Гулачи ПетерКлостерманн Лукас  90'Орбан ВиллиЛюкеба КастеллоРаум Давид 69' (Гертрейда Лютсхарел ( 69') Нуса АнтониоАйдара Амаду 83' (Хенрихс Бенджамин ( 83') Вермирен Артур 69' (Зайвальд Николас ( 69') Симонс Хави  72' 76' (Юссуф Поульсен ( 76') Опенда ЛоиШешко Беньямин 76' (Баумгартнер Кристоф ( 76')
Запасные: Вандервоордт МаартенБитшиабу Эль-ШадайАндре СилваЭлмас Эльиф
06 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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