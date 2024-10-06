«РБ Лейпциг» вырвался в лидеры, забив один мяч «Хайденхайму»

В шестом туре чемпионата Германии у «РБ Лейпцига» был шанс возглавить таблицу, для этого нужно было обыграть середняков из «Хайденхайма».
Первый тайм ничем не запомнился, а «быки» повели сразу после перерыва, Беньямин Шешко нанес результативный удар, но судьи усмотрел фол в той атаке. Пять минут, и Лои Опенда отправил мяч в сетку после паса от Антонио Нусы. Ян Шёппнер и Опенда во втором тайме отметились выстрелами в каркас. Также Опенда бил без помех в штрафной и не попал.
0:1, хозяева идут на восьмом месте, противник вышел в лидеры и опережает «Баварию» на очко.
Протокол игры
|59'Опенда Лои (0:1)
Мюллер Кевин•Буш Марнон•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас• 18'Малони Леннард67' (Шенца Лео (67') •Шёппнер Ян•Траоре Омар Хактаб67' (Конте Сирлорд (67') •Ваннер Пауль83' (Шиммер Штефан (83') • 85'Кауфманн Миккель67' (Бек Адриан (67') •Пирингер Марвин83' (Бройниг Максимилиан (83')
Запасные: Зирслебен Тим•Кербер Лука•Айхер Витус•Тоеркауф Норман
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас• 90'Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Раум Давид69' (Гертрейда Лютсхарел (69') •Нуса Антонио•Айдара Амаду83' (Хенрихс Бенджамин (83') •Вермирен Артур69' (Зайвальд Николас (69') •Симонс Хави 72'76' (Юссуф Поульсен (76') •Опенда Лои•Шешко Беньямин76' (Баумгартнер Кристоф (76')
06 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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