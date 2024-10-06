«РБ Лейпциг» вырвался в лидеры, забив один мяч «Хайденхайму»

В шестом туре чемпионата Германии у «РБ Лейпцига» был шанс возглавить таблицу, для этого нужно было обыграть середняков из «Хайденхайма».

Первый тайм ничем не запомнился, а «быки» повели сразу после перерыва, Беньямин Шешко нанес результативный удар, но судьи усмотрел фол в той атаке. Пять минут, и Лои Опенда отправил мяч в сетку после паса от Антонио Нусы. Ян Шёппнер и Опенда во втором тайме отметились выстрелами в каркас. Также Опенда бил без помех в штрафной и не попал.

0:1, хозяева идут на восьмом месте, противник вышел в лидеры и опережает «Баварию» на очко.