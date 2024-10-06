Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Айнтрахта»

В воскресенье вечером «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Рулевой мюнхенской команды Венсан Компани принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Нойер, Геррейру, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Мюллер, Кейн.

Матч между «Айнтрахтом» и «Баварией» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками (четыре победы и ничья).