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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Айнтрахта»

06 Октября 2024 • 17:34 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Бавария
1 5.70 X 4.80 2 1.53
1-й тайм

В воскресенье вечером «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Рулевой мюнхенской команды Венсан Компани принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Нойер, Геррейру, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Мюллер, Кейн.

Матч между «Айнтрахтом» и «Баварией» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками (четыре победы и ничья).

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Бавария

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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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