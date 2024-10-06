«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Баварии»

«Барселона» изучает возможности усиления своего состава. Прошлым летом каталонцы проявляли интерес к вингеру Лерою Сане, но «Бавария» запрашивала 50 миллионов евро, да и финансовые аппетиты игрока были слишком высокими. Следующим же летом подписать Сане можно будет бесплатно как свободного агента. «Барселона» внимательно следит за ситуацией, пишет испанский Sport.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прекрасно знает Лероя Сане по совместной работе. 28-летний футболист ещё может продлить контракт с «Баварией», если будет игроком основного состава. В этом сезоне Сане ещё ни разу не попадал в стартовый состав.