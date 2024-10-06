«У нас не было нужного настроя»: Хаби Алонсо объяснил потерю очков «Байера»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему его команда не смогла удержать победу в матче против «Хольштайн Киль» (2:2).

«Фармацевты» повели со счётом 2:0 уже к 8-й минуте, но были вынуждены довольствоваться лишь одним набранным очком.

«Я недоволен, мы сами виноваты. Мы играли неразумно и думали, что победа уже в кармане, но в футболе нужно всегда сохранять предельную интенсивность. Мы были слишком пассивны. После важного матча в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на эту игру», – цитирует Fotmob Алонсо.

Напомним, во вторник «Байер» обыграл на своём поле «Милан» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).