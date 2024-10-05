«Майнц» устроил разгром конкурентам из «Санкт-Паули»

В субботу в чемпионате Германии играли аутсайдеры, соседи по таблице, «Санкт-Паули» и «Майнц». В равной игре гости шикарно использовали свои шансы, регулярно разыгрывая мяч до верного.
Уже на пятой минуте «Майнц» доставил мяч под удар головой Джонатану Буркардту - 0:1. А на 16-й минуте у гостей перевес удвоился после попытки Арминдо Зиба. И после перерыва новичок продолжил пропускать - точку в комбинации снова поставил Буркардт - 0:3.
Победившая команда вышла с 8 очками на 10-е место, соперник (4) - 15-й.
Протокол игры
|5'Буркардт Джонатан (0:1)
|16'Зиб Арминдо (0:2)
|62'Буркардт Джонатан (0:3)
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль•Салиакас Манолис•Ирвайн Джексон•Вагнер Роберт63' (Гилавоги Морган (63') •Треу Филипп83' (Бэнкс Скотт (83') •Афолайян Оладапо63' (Синани Данел (63') •Эггештайн Йоханнес83' (Рицка Ларс (83') •Саад Элиас90' (Альберс Андреас (90')
Запасные: Стевенс Финли•Немет Давид•Джигала Адам•Волл Бен
Центнер Робин•Кор Доминик• 88'Дженц Мориц• 79'Лайч Максим•Каси Антони•Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим83' (Хон Хён-Сок (83') •Зиб Арминдо 20'65' (Небель Пауль (65') •Чхэ-Сон Ли II•Буркардт Джонатан90' (Вайпер Нельсон (90')
05 октября. Стадион "Millerntor Stadion".
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