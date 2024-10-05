«Майнц» устроил разгром конкурентам из «Санкт-Паули»

В субботу в чемпионате Германии играли аутсайдеры, соседи по таблице, «Санкт-Паули» и «Майнц». В равной игре гости шикарно использовали свои шансы, регулярно разыгрывая мяч до верного.

Уже на пятой минуте «Майнц» доставил мяч под удар головой Джонатану Буркардту - 0:1. А на 16-й минуте у гостей перевес удвоился после попытки Арминдо Зиба. И после перерыва новичок продолжил пропускать - точку в комбинации снова поставил Буркардт - 0:3.

Победившая команда вышла с 8 очками на 10-е место, соперник (4) - 15-й.