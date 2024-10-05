​Игрок «Униона» установил рекорд Бундеслиги, забив спустя 10 лет

В немецком чемпионате проходят матчи шестого тура, берлинский «Унион» достаточно неожиданно обыграл дортмундскую «Боруссию», забив той два мяча ещё в первом тайме. Один из них записал на свой счёт защитник Кевин Фогт, который ещё весной установил антирекорд Бундеслиги, не забивая уже в 267 матчах.

С тех пор он сыграл ещё в восьми матчах - и вот, наконец-то, забил. Свой предыдущий мяч Фогт забил практически десять лет тому назад, 18 октября 2014 года. Что удивительно, это также было в игре с дортмундской «Боруссией».

В следующем туре немецкого чемпионата «Унион» сыграет на выезде с «Хольштайном».