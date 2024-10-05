«Вольфсбург» забил три гола в гостях у «Бохума»

«Вольфсбург» удачно сыграл на выезде против «Бохума» в шестом туре чемпионата Германии.

В первом тайме «волки» забили сразу два мяча. Тьягу Томаш открыл счет на 21-й минуте, а позже Йонас Винд ударом с лета сделал счет 0:2.

После перерыва Мохамед Амура зарядил в штангу. Также позже в каркас ворот дважды попадал Патрик Виммер. На 72-й минуте Мирона Боаду вывели на пустые ворота, промахнуться было сложно - 1:2. В концовке пенальти для «Вольфсбурга», Винд не смог переиграть голкипера, но добил мяч в сетку - 1:3.