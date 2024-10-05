«Вольфсбург» забил три гола в гостях у «Бохума»

«Вольфсбург» удачно сыграл на выезде против «Бохума» в шестом туре чемпионата Германии.
В первом тайме «волки» забили сразу два мяча. Тьягу Томаш открыл счет на 21-й минуте, а позже Йонас Винд ударом с лета сделал счет 0:2.
После перерыва Мохамед Амура зарядил в штангу. Также позже в каркас ворот дважды попадал Патрик Виммер. На 72-й минуте Мирона Боаду вывели на пустые ворота, промахнуться было сложно - 1:2. В концовке пенальти для «Вольфсбурга», Винд не смог переиграть голкипера, но добил мяч в сетку - 1:3.
Протокол игры
|21'Томаш Тьягу (0:1)
|37'Винд Йонас (0:2)
|(1:2) Боаду Мирон72'
|88'Винд Йонас (1:3)
Древес Патрик•Пасслак Феликс•Медич Яков• 38'Ордец Иван88' (Бальде Алиу (88') •Виттек Максимилиан•Сиссоко Ибраима•Лосилья Антони60' (Брошински Мориц (60') •Беро Матуш•Де Вит Дани60' (Дашнер Лукас (60') •Хофманн Филипп•Боаду Мирон88' (Миёши Коджи (88')
Грабара Камиль•Вавро Денис•Борнаув Себастьян•Кулиеракис Костас•Баку Ридле73' (Фишер Килиан (73') •Каминьски Якуб79' (Герхардт Янник (79') •Вранкс Астер79' (Эзкан Салих (79') •Арнольд Максимилиан•Винд Йонас• 38'Томаш Тьягу73' (Виммер Патрик (73') •Эль-Амин Амура Мохамед 56'90' (Меле Йоаким (90')
Запасные: Мюллер Мариус•Бехренс Кевин•Дардай Бенсе•Зесигер Седрик
05 октября. Стадион "Воновия Рурштадион".
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