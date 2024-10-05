«Байер» растерял голевой задел в матче с главным аутсайдером

В шестой игровой день Бундеслиги «Хольштайн Киль» достойно сопротивлялся «Байеру». Леверкузенцы забили два гола к восьмой минуте и ослабили хватку.
Виктор Бонифасе в контратаке первым записал свою фамилию на табло. А Йонас Хофманн удвоил перевес. Бонифасе повторно поразил ворота на 26-й минуте, но судья отменил гол - вне игры. В компенсированное время первого тайма новички отыграли мяч - Макс Гешвилль ударом головой в упор замкнул навес с углового. А на 70-й минуте Янн-Фите Арп уверенно реализовал пенальти - 2:2.
Леверкузенцы делят четвертое место, соперник уже не последний, а второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Бонифасе Виктор4'
|(2:0) Хофманн Йонас8'
|45'Гешвилль Макс (2:1)
|70'Арп Янн-Фите (2:2)
Градецки Лукаш•Та Джонатан• 90'Андрих Роберт70' (Шик Патрик (70') •Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми 68'77' (Адли Амин (77') •Гримальдо Алехандро•Джака Гранит•Паласиос Эсекиэль70' (Гарсия Алеш (70') •Хофманн Йонас60' (Террье Мартен (60') •Вирц Флориан•Бонифасе Виктор70' (Инкапье Пьеро (70')
Вайнер Тимон• 90'Ивежич Марко•Эррас Патрик•Гешвилль Макс•Беккер Тимо•Холтби Льюис86' (Ремберг Николай (86') •Кнудсен Магнус• 60'Гигович Армин71' (Шульц Марвин (71') •Порат Финн86' (Коменда Марко (86') •Скрибски Стивен46' (Арп Янн-Фите (46') •Матино Сюто46' (Пихлер Бенедикт (46')
05 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Бан пользователя