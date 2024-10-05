«Байер» растерял голевой задел в матче с главным аутсайдером

В шестой игровой день Бундеслиги «Хольштайн Киль» достойно сопротивлялся «Байеру». Леверкузенцы забили два гола к восьмой минуте и ослабили хватку.

Виктор Бонифасе в контратаке первым записал свою фамилию на табло. А Йонас Хофманн удвоил перевес. Бонифасе повторно поразил ворота на 26-й минуте, но судья отменил гол - вне игры. В компенсированное время первого тайма новички отыграли мяч - Макс Гешвилль ударом головой в упор замкнул навес с углового. А на 70-й минуте Янн-Фите Арп уверенно реализовал пенальти - 2:2.

Леверкузенцы делят четвертое место, соперник уже не последний, а второй с конца.