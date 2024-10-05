«Унион» нанёс поражение дортмундской «Боруссии»

В шестом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд испытала проблемы с «Унионом». Столичная команда выиграла первый тайм в два мяча. Сначала Кевин Фогт пробил с 11-метровой отметки слишком сильно и точно, чтобы вратарь выручил. А на 45-й минуте Йорбе Вертессен повторно отправил мяч в сетку. Интригу вернул Юлиан Рюэрсон на 62-й минуте - 2:1.

«Шмели» сегодня проиграли, а ведь четыре дня назад громили «Селтик» (7:1), и идут на седьмом месте, соперник их опережает на очко.