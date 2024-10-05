«Унион» нанёс поражение дортмундской «Боруссии»

В шестом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд испытала проблемы с «Унионом». Столичная команда выиграла первый тайм в два мяча. Сначала Кевин Фогт пробил с 11-метровой отметки слишком сильно и точно, чтобы вратарь выручил. А на 45-й минуте Йорбе Вертессен повторно отправил мяч в сетку. Интригу вернул Юлиан Рюэрсон на 62-й минуте - 2:1.
«Шмели» сегодня проиграли, а ведь четыре дня назад громили «Селтик» (7:1), и идут на седьмом месте, соперник их опережает на очко.
Протокол игры
|(1:0) Фогт Кевин26'
|(2:0) Вертессен Йорбе45'
|62'Рюэрсон Юлиан (2:1)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин 16'60' (Кверфельд Леопольд (60') •Лейте Диогу•Триммель Кристофер• 89'Роте Том• 84'Кемляйн Алеша67' (Скарке Тим (67') •Хедира Рани•Чжон Ву-Ён 41'67' (Сибачо Жордан (67') •Вертессен Йорбе67' (Шефер Андраш (67') •Холлербах Бенедикт77' (Хаберер Яник (77')
Кобель Грегор•Коуту Ян•Антон Вальдемар• 90'Шлоттербек Нико• 17'Рюэрсон Юлиан86' (Бенсебаини Рами (86') • 90'Джан Эмре76' (Забитцер Марсель (76') • 83'Гросс Паскаль63' (Мален Дониэлл (63') •Байер Максимилиан•Брандт Юлиан•Байно-Гиттенс Джейми63' (Нмеча Феликс (63') •Гирасси Серу
05 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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