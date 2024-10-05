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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» нанёс поражение дортмундской «Боруссии»

05 Октября 2024 • 18:29 Комментировать
Унион Берлин
2:1
Боруссия Д

В шестом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд испытала проблемы с «Унионом». Столичная команда выиграла первый тайм в два мяча. Сначала Кевин Фогт пробил с 11-метровой отметки слишком сильно и точно, чтобы вратарь выручил. А на 45-й минуте Йорбе Вертессен повторно отправил мяч в сетку. Интригу вернул Юлиан Рюэрсон на 62-й минуте - 2:1.

«Шмели» сегодня проиграли, а ведь четыре дня назад громили «Селтик» (7:1), и идут на седьмом месте, соперник их опережает на очко.

Протокол игры  
Унион Берлин2:1Боруссия Д
(1:0) Фогт Кевин26'  
(2:0) Вертессен Йорбе45'  
  62'Рюэрсон Юлиан (2:1)
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин  16' 60' (Кверфельд Леопольд ( 60') Лейте ДиогуТриммель Кристофер  89'Роте Том  84'Кемляйн Алеша 67' (Скарке Тим ( 67') Хедира РаниЧжон Ву-Ён  41' 67' (Сибачо Жордан ( 67') Вертессен Йорбе 67' (Шефер Андраш ( 67') Холлербах Бенедикт 77' (Хаберер Яник ( 77')
Запасные: Руссийон ЖеромСков РобертФолланд КевинБенеш ЛаслоШволов Александер
Кобель ГрегорКоуту ЯнАнтон Вальдемар  90'Шлоттербек Нико  17'Рюэрсон Юлиан 86' (Бенсебаини Рами ( 86'  90') Джан Эмре 76' (Забитцер Марсель ( 76'  83') Гросс Паскаль 63' (Мален Дониэлл ( 63') Байер МаксимилианБрандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 63' (Нмеча Феликс ( 63') Гирасси Серу
Запасные: Ветьен КьелльCole CampbellМайер Александер IIКабар АльмугераЗюле Никлас
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин

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