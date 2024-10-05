«Фрайбург» ворвался в группу лидеров, забив один гол в Бремене

«Вердер» с «Фрайбургом» бились за право войти в группу лидеров по итогу матча шестого тура чемпионата Германии.
Лучший момент первого тайма создал на 45-й минуте Винченцо Грифо, минимально промахнувшийся из пределов штрафной. На 75-й минуте гости повели после розыгрыша мяча и удара Рицу Доана. Еще шикарный момент имел Лукас Хёлер, его удар со средней дистанции был неточным.
«Фрайбург» делит второе место, соперник - девятое.
Протокол игры
|75'Доан Рицу (0:1)
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан• 90'Фридль Марко•Юнг Антони86' (Бёрк Оливер (86') •Агу Феликс79' (Деман Оливье (79') •Кён Деррик79' (Грюлль Марко (79') •Стаге Йенс86' (Топп Кеке (86') •Альверо Скелли57' (Биттенкорт Леонардо (57') •Вайзер Митчелл•Шмид Романо•Дукш Марвин
Запасные: Пипер Амос•Кольке Маркус•Хансен-Ороэн Исак
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас66' (Розенфельдер Макс (66') •Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан84' (Хёлер Лукас (84') •Эггештайн Максимилиан• 36'Патрик Остерхаге84' (Макенго Жорди (84') •Доан Рицу•Динкчи Эрен66' (Муслия Флоран (66') •Грифо Винченцо77' (Хёфлер Николас (77') •Адаму Чуквубике
05 октября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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