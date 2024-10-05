«Фрайбург» ворвался в группу лидеров, забив один гол в Бремене

«Вердер» с «Фрайбургом» бились за право войти в группу лидеров по итогу матча шестого тура чемпионата Германии.

Лучший момент первого тайма создал на 45-й минуте Винченцо Грифо, минимально промахнувшийся из пределов штрафной. На 75-й минуте гости повели после розыгрыша мяча и удара Рицу Доана. Еще шикарный момент имел Лукас Хёлер, его удар со средней дистанции был неточным.

«Фрайбург» делит второе место, соперник - девятое.