В «Баварии» уверены, что Мусиала продлит контракт

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Джамала Мусиалы.

— Я уверен, что смогу заключить новый контракт с Мусиалой. Мы ведем переговоры. Он должен стать лицом «Баварии», я настроен оптимистично. Не вижу причин, по которым он должен покинуть наш клуб, — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний Мусиала появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 130 млн евро.